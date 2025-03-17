США увеличат количество подводных лодок вблизи Австралии из-за угрозы со стороны Китая

Во время учений из своего порта базирования на Гуаме "Миннесота" является предшественником четырех американских подводных лодок класса "Вирджиния", которые будут размещены на военно-морской базе в Западной Австралии с 2027 года в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Новая Зеландия и США) по передаче Австралии возможностей атомных подводных лодок.

Командир лодки Джеффри Корнель говорит, что подводная лодка класса "Вирджиния" является "самым современным военным кораблем в мире".

"Если кто-то проснется и спросит: "Сегодня тот самый день?", мы позаботимся о том, чтобы он ответил: "Возможно, нет", - говорит он, описывая роль подводной лодки в сдерживании.

Около 50-80 военнослужащих ВМС США прибудут к середине года на базу HMAS Стирлинг в Западной Австралии, проходящую модернизацию стоимостью 8 млрд австралийских долларов (5 млрд долларов США) с целью подготовки к "Западным ротационным силам подводных лодок".

За два года это количество возрастет до сотен военнослужащих ВМС США и членов экипажа поддержки.

Расположение HMAS Stirling ближе к Азии и Индийскому океану, чем штаб-квартира Тихоокеанского флота США на Гавайях, является стратегически важным для США, сказал Питер Дин, директор по вопросам внешней политики и обороны в Центре исследований США при Сиднейском университете.

"Защита Индийского океана от растущего китайского потенциала и силы является важной", - сказал он.

По его словам, программа подводных лодок "Вирджиния" была освобождена от сокращения бюджета Пентагона, поскольку администрация Трампа уделяет меньше внимания Ближнему Востоку и Европе, а больше - Индо-Тихоокеанскому региону.

Третье по счету должностное лицо Пентагона в администрации Трампа Элбридж Колби заявил на слушаниях в Сенате США в этом месяце, что ударные подводные лодки являются "абсолютно необходимыми" для обеспечения жизнеспособности обороны Тайваня, и темпы производства должны быть увеличены, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности США, а также выполнить свои обязательства по продаже подводных лодок Австралии в рамках пакта AUKUS.