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Китай відкинув скарги Австралії на військово-морські навчання Пекіна

Неділя 23 лютого 2025 19:45
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Китай відкинув скарги Австралії на військово-морські навчання Пекіна Фото: у Китаї вважають звинувачення необґрунтованими (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Китайська народна республіка провела військово-морські навчання з бойовою стрільбою. В Австралії поскаржилися, що це змусило авіакомпанії змінити маршрути рейсів, але в Пекіні заперечують свій вплив на безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, у неділю представник Міноборони Китаю У Цянь заявив, що скарги Австралії на нещодавні військово-морські навчання з бойовою стрільбою в міжнародних водах між Австралією і Новою Зеландією були "роздуті" і "не відповідають дійсності".

Днем раніше глава австралійського Міноборони Річард Марлес заявив, що Пекін не зміг надати задовільних пояснень того, що він назвав недостатнім повідомленням про проведення бойових навчань днем раніше. За його словами, це призвело до того, що авіакомпанії були змушені змінити маршрути рейсів.

У повідомленні Міністерства оборони Китаю Цянь заявив, що Пекін заздалегідь неодноразово публікував повідомлення про безпеку і що його дії відповідають міжнародному праву і не впливають на безпеку польотів авіації.

"Австралія, прекрасно це знаючи, висунула необґрунтовані звинувачення проти Китаю і навмисно роздула ситуацію. Ми глибоко здивовані і вкрай незадоволені", - йдеться в пості Цяня.

Нова Зеландія заявила вчора, що також спостерігала, як китайські військово-морські сили другий день проводять навчання з бойовою стрільбою, і що вона стежить за флотом китайських суден.

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