США збили дві ракети у Червоному морі, запущені хуситами
У суботу 30 грудня США перехопили дві ракети, запущені хуситами з Йемену у напрямку контейнеровозу у південній частині Червоного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Центрального командування США.
За словами джерела, контейнеровоз під прапором Сінгапуру MAERSK HANGZHOU повідомив, що був уражений ракетою під час прямування через південну частину Червоного моря. Судно запросило допомогу, і два есмінці США відгукнулися.
У відповідь військовий корабель США GRAVELY збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів Ємену, що контролюються хуситами, у бік кораблів. Це вже 23 випадок незаконного нападу хуситів на міжнародне судноплавство з 19 листопада.
Повідомляється, що судно перебуває на плаву, про постраждалих інформації немає.
Атака хуситів на судна у Червоному морі
З листопада хусити продовжують атаки на торгові судна в Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем.
Раніше ми повідомляли, що американські військові збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем.
Також, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.
До речі. безпілотник атакував торгове судно, яке йшло під прапором Ліберії в Індійському океані.
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