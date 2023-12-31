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США сбили две ракеты в Красном море, запущенные хуситами

Воскресенье 31 декабря 2023 06:43
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США сбили две ракеты в Красном море, запущенные хуситами Фото: США сбили две ракеты в Красном море, запущенных хуситами (twitter.com/CENTCOM/)
Автор: Владислав Прийменко

В субботу 30 декабря США перехватили две ракеты, запущенные хуситами из Йемена в направлении контейнеровоза в южной части Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования США.

По словам источника, контейнеровоз под флагом Сингапура MAERSK HANGZHOU сообщил, что был поражен ракетой во время следования через южную часть Красного моря. Судно запросило помощь, и два эсминца США откликнулись.

В ответ военный корабль США GRAVELY сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону кораблей. Это уже 23-й случай незаконного нападения хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Сообщается, что судно находится на плаву, о пострадавших нет информации.

Атака хуситов на судна в Красном море

С ноября хуситы продолжают атаки на торговые суда в Красном море, имеющие связи с Израилем.

Ранее мы сообщали, что американские военные сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем.

Также, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

К слову. беспилотник атаковал торговое судно, которое шло под флагом Либерии в Индийском океане.

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