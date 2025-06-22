США заздалегідь проінформували Ізраїль про удари по Ірану, - Axios

США заздалегідь повідомили Ізраїль про плановані удари по Ірану. Для нанесення удару були задіяні стратегічні бомбардувальники B-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Axios .

Так, один із високопоставлених ізраїльських чиновників повідомив виданню, що для удару були використані бомбардувальники B-2.

І хоча Білий дім офіційно не оголошував про остаточне рішення здійснення удару по Ірану, але перекидання бомбардувальників B-2, які мають здатність наносити удари на великі відстані із застосуванням високоточного озброєння, слугували сигналом про готовність США до рішучих дій щодо удару по Ірану через його ядерну програму.

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що США готові діяти рішуче, щоб запобігти загрозі з боку Тегерана.

В ніч на 22 червня Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати таки провели авіаудари по трьох іранських ядерних об'єктах: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Ці удари стали відповіддю на відмову Ірану від прямих переговорів з США, вимагаючи спершу припинити ізраїльські військові дії.

Ізраїль, зі свого боку, закликав США приєднатися до операції, оскільки самостійно не мав достатньо потужних засобів для знищення підземних об'єктів, таких як Фордо.

Після атаки Дональд Трамп описав операцію як "дуже успішну" та зазначив, що всі літаки після виконання завдання покинули іранський повітряний простір.

Також Дональд Трамп анонсував виступ до нації для детальнішого пояснення ситуації.

На тлі приєднання американців до операції ізраїльтян в Ірані, президент США Дональд Трамп уже провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.