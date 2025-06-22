ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США заранее проинформировали Израиль об ударах по Ирану, - Axios

Воскресенье 22 июня 2025 05:10
UA EN RU
США заранее проинформировали Израиль об ударах по Ирану, - Axios Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США заранее уведомили Израиль о планируемых ударах по Ирану. Для нанесения удара были задействованы стратегические бомбардировщики B-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Axios.

Так, один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил изданию, что для удара были использованы бомбардировщики B-2.

И хотя Белый дом официально не объявлял об окончательном решении осуществления удара по Ирану, но переброска бомбардировщиков B-2, которые обладают способностью наносить удары на большие расстояния с применением высокоточного вооружения, служили сигналом о готовности США к решительным действиям по удару по Ирану из-за его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США готовы действовать решительно, чтобы предотвратить угрозу со стороны Тегерана.

В ночь на 22 июня Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты таки провели авиаудары по трем иранским ядерным объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.

Эти удары стали ответом на отказ Ирана от прямых переговоров с США, требуя сначала прекратить израильские военные действия.

Израиль, со своей стороны, призвал США присоединиться к операции, поскольку самостоятельно не имел достаточно мощных средств для уничтожения подземных объектов, таких как Фордо.

После атаки Дональд Трамп описал операцию как "очень успешную" и отметил, что все самолеты после выполнения задания покинули иранское воздушное пространство.

Также Дональд Трамп анонсировал выступление к нации для более детального объяснения ситуации.

На фоне присоединения американцев к операции израильтян в Иране, президент США Дональд Трамп уже провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отметим, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи назвал имена трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его в случае ликвидации.

В то же время граждан Израиля предупредили об усилении мер безопасности на фоне угрозы со стороны Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде