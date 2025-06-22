США заранее проинформировали Израиль об ударах по Ирану, - Axios

США заранее уведомили Израиль о планируемых ударах по Ирану. Для нанесения удара были задействованы стратегические бомбардировщики B-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Axios .

Так, один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил изданию, что для удара были использованы бомбардировщики B-2.

И хотя Белый дом официально не объявлял об окончательном решении осуществления удара по Ирану, но переброска бомбардировщиков B-2, которые обладают способностью наносить удары на большие расстояния с применением высокоточного вооружения, служили сигналом о готовности США к решительным действиям по удару по Ирану из-за его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США готовы действовать решительно, чтобы предотвратить угрозу со стороны Тегерана.

В ночь на 22 июня Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты таки провели авиаудары по трем иранским ядерным объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.

Эти удары стали ответом на отказ Ирана от прямых переговоров с США, требуя сначала прекратить израильские военные действия.

Израиль, со своей стороны, призвал США присоединиться к операции, поскольку самостоятельно не имел достаточно мощных средств для уничтожения подземных объектов, таких как Фордо.

После атаки Дональд Трамп описал операцию как "очень успешную" и отметил, что все самолеты после выполнения задания покинули иранское воздушное пространство.

Также Дональд Трамп анонсировал выступление к нации для более детального объяснения ситуации.

На фоне присоединения американцев к операции израильтян в Иране, президент США Дональд Трамп уже провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.