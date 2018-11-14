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В США заявили о возможной отсрочке санкций против России

Новости » Политика    14.11.2018 - 09:48
В США заявили о возможной отсрочке санкций против России
Коллаж (РБК-Украина)

До конца года Конгресс просто не успеет обсудить эту инициативу и провести по ней голосование

Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) может отложить введение новых санкций в отношении Российской Федерации (РФ), так как не успеет до конца 2018 года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, сейчас законодатели сосредоточены на голосовании по мерам, связанных с ассигнованиями на деятельность правительственных структур, кандидатами на судейские должности и законопроектом о сельском хозяйстве.

"У нас не очень много времени", - заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Ранее Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

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