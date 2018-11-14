У США заявили про можливу відстрочку санкцій проти Росії

Колаж (РБК-Україна)

До кінця року Конгрес просто не встигне обговорити цю ініціативу і провести по ній голосування

Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) може відкласти введення нових санкцій відносно Російської Федерації (РФ), так як не встигне до кінця 2018 року розглянути відповідний законопроект і провести голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, зараз законодавці зосереджені на голосуванні щодо заходів, пов'язаних з асигнуваннями на діяльність урядових структур, кандидатами на суддівські посади і законопроектом про сільському господарстві.

"У нас не дуже багато часу", - заявив сенатор від штату Техас Джон Корнін.

Раніше Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі.

Додамо, президент України Петро Порошенко звернувся до світових країн із проханням відреагувати на "вибори" на Донбасі. За результатами цих звернень були отримані відповіді про те, що ні одна цивілізована країна ніколи не визнає результатів цього псевдоголосования, яке у неділю, 11 листопада організувала Росія.