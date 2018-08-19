В США заявили, что их войска останутся в Ираке "пока это будет необходимо"

Новости Происшествия 19.08.2018 - 12:01
Иллюстративное фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)
Иллюстративное фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

США намерены помочь Ираку стабилизировать регионы, ранее контролируемые ИГИЛ

Войска США останутся в Ираке "пока это будет необходимо". Об этом заявил представитель возглавляемой США международной коалиции, борющейся с боевиками ИГИЛ Шон Райан, сообщает Reuters.

По словам Райана, войска США останутся в Ираке "до тех пор, пока это необходимо", чтобы помочь стабилизировать регионы, ранее контролируемые "Исламским государством".

"Мы будем держать там войска, пока мы думаем, что они нужны", - заявил Райан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что США намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Отметим, ранее в Ираке гражданку Германии и гражданина Франции  осудили пожизненно за присоединение к террористической группировке "Исламское государство" ("ИГ"). В Ираке по подозрению в участии в деятельности ИГ были задержаны сотни человек, в том числе десятки иностранцев. 

В Пекине отреагировали на подозрения Пентагона в отработке Китаем удара по США Дело Манафорта: присяжные продолжат обсуждение вердикта 20 августа
Теги:  Соединенные Штаты Америки,  ИГИЛ,  Ирак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС