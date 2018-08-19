В США заявили, что их войска останутся в Ираке "пока это будет необходимо"

США намерены помочь Ираку стабилизировать регионы, ранее контролируемые ИГИЛ

Войска США останутся в Ираке "пока это будет необходимо". Об этом заявил представитель возглавляемой США международной коалиции, борющейся с боевиками ИГИЛ Шон Райан, сообщает Reuters.

По словам Райана, войска США останутся в Ираке "до тех пор, пока это необходимо", чтобы помочь стабилизировать регионы, ранее контролируемые "Исламским государством".

"Мы будем держать там войска, пока мы думаем, что они нужны", - заявил Райан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что США намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Отметим, ранее в Ираке гражданку Германии и гражданина Франции осудили пожизненно за присоединение к террористической группировке "Исламское государство" ("ИГ"). В Ираке по подозрению в участии в деятельности ИГ были задержаны сотни человек, в том числе десятки иностранцев.