Трамп сообщил Путину, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГИЛ

В Госдепе рассказали о взаимодействии США с Россией по Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что США намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге и. о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГИЛ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину", - заявил Саттерфилд.

Он добавил, что США взаимодействуют с Россией по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил.

"США и Вооруженные силы США имеют широкие контакты на высоком уровне с российскими коллегами, как на политическом уровне - с Кремлем и МИД, так и на уровне военных. Эти контакты затрагивают как политическую ситуацию и необходимость мобилизации женевского процесса, так и вопросы предотвращения конфликтов и в целом боевые действия", - сказал Саттерфилд.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на "последней стадии" подготовки военной операции в Сирии.