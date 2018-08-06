В Ираке граждан Франции и Германии осудили пожизненно за присоединение к ИГ

Приговор может быть обжалован

В Ираке гражданку Германии и гражданина Франции в понедельник, 6 августа, осудили пожизненно за присоединение к террористической группировке "Исламское государство" ("ИГ"). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Приговор объявили 22-летней Надежде Райнер Херманн и 55-летнему Лахсену Аммару Гуебоджу. Приговор может быть обжалован.

Ранее Германн было назначено наказание за нелегальный въезд в Ирак в виде лишения свободы сроком на год.

Отмечается, что в Ираке по подозрению в участии в деятельности ИГ были задержаны сотни человек, в том числе десятки иностранцев. Сейчас проходят судебные процессы над многими из них. При этом около 20 человек из Германии, Азербайджана и Турции приговорили к смертной казни.

Напомним, 21 января суд в столице Ирака Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, которая причастна к деятельности "Исламского государства". По информации суда, обвиняемая уехала из Германии сначала в Сирию, а затем в Ирак. При этом она привезла с собой двух дочерей, которых женила с членами ИГ.