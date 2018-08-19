У США заявили, що їх війська залишаться в Іраку "поки це буде необхідно"

США мають намір допомогти Іраку стабілізувати регіони, раніше контрольовані ІДІЛ

Війська США залишаться в Іраку "поки це буде необхідно". Про це заявив представник очолюваної США міжнародної коаліції, яка бореться з бойовиками ІДІЛ Шон Райан, повідомляє Reuters.

За словами Райана, війська США залишаться в Іраку "до тих пір, поки це необхідно", щоб допомогти стабілізувати регіони, раніше контрольовані "Ісламською державою".

"Ми будемо тримати там війська, поки ми думаємо, що вони потрібні", - заявив Райан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп довів до відома президента Росії Володимира Путіна, що США мають намір зберігати свою військову присутність в Сирії до тих пір, поки не буде остаточно розгромлено терористичне угрупування "Ісламська держава".

Відзначимо, раніше в Іраку громадянку Німеччини і громадянина Франції засудили довічно за приєднання до терористичного угруповання "Ісламська держава" ("ІД"). В Іраку за підозрою в участі в діяльності ІД були затримані сотні людей, в тому числі десятки іноземців.