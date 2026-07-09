У США заявили про удари по 90 військовим цілям в Ірані

"8 липня сили... CENTCOM завершили черговий раунд ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційне судноплавство та мирних цивільних моряків в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві.

Згідно зі звітом, США завдали ударів приблизно по 90 іранських військових цілях. Зокрема, під удар потрапили:

системи ППО;

засоби берегової розвідки;

склади ракет та безпілотників;

військово-морські об'єкти та військову логістичну інфраструктуру вздовж іранського узбережжя.

"Ці удари пролунали після успішного проведення наступальних операцій в Ірані напередодні ввечері", - додали в командуванні, маючи на увазі атаку в ніч з 7 на 8 липня.

Тоді першого дня атаки США завдали ударів приблизно по 80 іранських військових цілях, включаючи понад 60 малих катерів КВІР.