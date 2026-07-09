У США заявили про удари по 90 військовим цілям в Ірані

У ніч із 8 на 9 липня США знову завдали ударів по території Ірану, атакувавши майже сотню цілей. Це вже другий день поспіль, коли американські війська завдають ударів по іранській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
"8 липня сили... CENTCOM завершили черговий раунд ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційне судноплавство та мирних цивільних моряків в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві.
Згідно зі звітом, США завдали ударів приблизно по 90 іранських військових цілях. Зокрема, під удар потрапили:
"Ці удари пролунали після успішного проведення наступальних операцій в Ірані напередодні ввечері", - додали в командуванні, маючи на увазі атаку в ніч з 7 на 8 липня.
Тоді першого дня атаки США завдали ударів приблизно по 80 іранських військових цілях, включаючи понад 60 малих катерів КВІР.
Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном закінчено. Він сказав, що не робить переговорів з Тегераном після того, як Іран атакував торгові судна 7 липня.
Цієї ночі Трамп сказав журналістам, що після недавніх американських атак Іран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Однак він не знає, чи варто цього Тегеран.
Також ми писали, що за даними Axios, США готуються до відновлення взаємних атак з Іраном через Ормузьку протоку. Нова військова кампанія може тривати як дні, і місяць.