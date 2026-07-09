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В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране

08:02 09.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о новой атаке США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
Фото: под удар попали ПВО, склады ракет и не только (Getty Images)

В ночь с 8 на 9 июля США вновь нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по иранской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"8 июля силы... CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Согласно отчету, США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям. В частности, под удар попали:

  • системы ПВО;
  • средства береговой разведки;
  • склады ракет и беспилотников;
  • военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья.

"Эти удары последовали за успешным проведения наступательных операций в Иране накануне вечером", - добавили в командовании, имея ввиду атаку в ночь с 7 на 8 июля.

Тогда в первый день атаки США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР.

США готовятся в возобновлению боем с Ираном

Напомним, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он сказал, что не делает вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые судна 7 июля.

Этой ночью Трамп сказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить сделку. Однако он не знает, достоит ли Тегеран этого.

Также мы писали, что по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива. Новая военная кампания может длиться как дни, так и месяц.

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