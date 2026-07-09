В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране

В ночь с 8 на 9 июля США вновь нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по иранской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
"8 июля силы... CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.
Согласно отчету, США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям. В частности, под удар попали:
"Эти удары последовали за успешным проведения наступательных операций в Иране накануне вечером", - добавили в командовании, имея ввиду атаку в ночь с 7 на 8 июля.
Тогда в первый день атаки США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР.
Напомним, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он сказал, что не делает вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые судна 7 июля.
Этой ночью Трамп сказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить сделку. Однако он не знает, достоит ли Тегеран этого.
Также мы писали, что по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива. Новая военная кампания может длиться как дни, так и месяц.