У США заявили, що для відкриття Ормузької протоки не потрібне повне розмінування
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не потрібно прибирати всі міни - достатньо розчистити один коридор для проходу суден. За його словами, це може відбутися швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Коридор замість повного розмінування
Райт висловився на полях саміту "Тримор'я" у Дубровнику. Він зазначив, що для відновлення руху танкерів достатньо забезпечити один безпечний прохід - і це реально зробити у стислі терміни.
Повне розмінування протоки, за даними Пентагону, озвученими на закритому брифінгу для Конгресу, може зайняти до шести місяців.
Чому це критично
Іран заблокував найбільш використовувані маршрути через Ормузьку протоку після початку американсько-ізраїльської війни проти Ісламської Республіки. Протока фактично закрита з кінця лютого - через неї раніше проходила приблизно п'ята частина світового видобутку нафти і газу.
Наслідки відчутні: масові збої в постачанні, різке зростання цін на нафту, дизель і бензин. У США стрибок цін на паливо відбувається за кілька місяців до проміжних виборів, на яких Республіканська партія Трампа боротиметься за більшість у Конгресі.
Судноплавні компанії досі відмовляються від спроб пройти протокою - через ризик захоплення суден, мін і відсутність гарантій безпеки.
Трубопровідні угоди для Європи
Окремо Райт анонсував "історичні" трубопровідні угоди в рамках так званого "Мирного трубопровідного порядку денного" Трампа. Вони мають збільшити обсяги американської нафти і газу, що постачаються до Європи.
Український досвід може допомогти у розблокуванні стратегічних морських артерій, використовуючи знання, набуті ще у 2022 році. Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.
Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту. За даними Axios, Іран встановив нові морські міни, тоді як США застосовують підводні дрони для розмінування.
Водночас трафік через протоку, якою у мирний час транспортується близько 20% світової нафти, скоротився до мінімуму. На цьому тлі Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки. Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.