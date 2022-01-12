В США заявили о предательстве "ключевого партнера" из-за "Северного потока-2"

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о введении новых санкций в отношении "Северного потока-2", который предложил республиканец Тед Круз. При этом он указал, что скептически относится к российскому проекту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мне не нравится идея "Северного потока-2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", - сказал политик.

Демократ заявил, что ограничительные меры против газопровода станут предательством интересов Германии со стороны США.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в ФРГ и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы данного трубопровода.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.