В США заявили о предательстве "ключевого партнера" из-за "Северного потока-2"

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о введении новых санкций в отношении "Северного потока-2", который предложил республиканец Тед Круз. При этом он указал, что скептически относится к российскому проекту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Демократ заявил, что ограничительные меры против газопровода станут предательством интересов Германии со стороны США.
"Мне не нравится идея "Северного потока-2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", - сказал политик.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в ФРГ и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы данного трубопровода.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.