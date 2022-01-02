В случае нового вторжения РФ в Украину. В Германии допустили остановку "Северного потока-2"

В случае нового вторжения России в Украину запуск газопровода "Северный поток - 2" следует поставить под вопрос. Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение.

Об этом заявил претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"Зеленые" Омид Нурипур, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Funke .

"Если Россия вторгнется в Украину, то, разумеется, "Северный поток - 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", - заявил он.

По его мнению, проект раскалывает Европу.

"Поэтому мы, "Зеленые", всегда были против него", - сказал он.

Тем не менее политик считает, что теперь будет сложно остановить запуск проекта.

"Трубопровод завершен, речь идет лишь о сертификации. Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы для его запуска, то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток - 2" будет запущен", - отметил он.