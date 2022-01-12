RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США заявили про зраду "ключового партнера" через "Північний потік-2"

Автор: Артур Родивилов

Сенатор від Демократичної партії Марк Уорнер піддав критиці законопроект про введення нових санкцій щодо "Північного потоку-2", який запропонував республіканець Тед Круз. При цьому він вказав, що скептично ставиться до російського проекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Демократ заявив, що обмежувальні заходи проти газопроводу стануть зрадою інтересів Німеччини з боку США.

"Мені не подобається ідея "Північного потоку-2", але ідея завдати удару під дих самому ключовому союзнику в нинішній ситуації більше схожа на театральщину", - сказав політик.

Раніше заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що влада Сполучених Штатів працює з колегами у ФРН і Євросоюзі в цілому для того, щоб уповільнити запуск роботи даного трубопроводу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2