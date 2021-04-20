В США заявили, что план России перекрыть часть Черного моря направлен на подрыв Украины

"Россия в прошлом уже прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствованию доступа в украинские порты Азовского моря, имело негативное влияние на международную торговлю Украины. Это очередной не провоцированная эскалацию текущей кампании Москвы, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такое развитие событий особенно беспокоит на фоне достоверных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной

"В масштабах, не наблюдалось со времени вторжения России в 2014 году", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве подтвердили непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальными водами.

"США не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.