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В США заявили, что план России перекрыть часть Черного моря направлен на подрыв Украины

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря. Там считают, что план направлен на подрыв Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Россия в прошлом уже прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствованию доступа в украинские порты Азовского моря, имело негативное влияние на международную торговлю Украины. Это очередной не провоцированная эскалацию текущей кампании Москвы, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такое развитие событий особенно беспокоит на фоне достоверных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной

"В масштабах, не наблюдалось со времени вторжения России в 2014 году", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве подтвердили непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальными водами.

"США не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Соединенные Штаты и НАТО в провокационной деятельности в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Кроме того, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧерное море
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