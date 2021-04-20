У США заявили, що план Росії перекрити частину Чорного моря спрямований на підрив України

"Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських судів і перешкоджання доступу в українські порти Азовського моря, мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму і на кордоні з Україною

"В масштабах, не спостерігалося з часу вторгнення Росії в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

В дипломатичному представництві підтвердили непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальними водами.

"США не визнають і ніколи не визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.