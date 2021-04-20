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Шойгу обвинил США и НАТО в провокациях в акватории Черного моря

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 17:01
Шойгу обвинил США и НАТО в провокациях в акватории Черного моря Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил США и НАТО в провокационной деятельности в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Также он заявил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что ряд иностранных государств "пытаются нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России".

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", - сказал Шойгу.

Напомним, Шойгу также заявил, что Россия наращивает боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ.

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