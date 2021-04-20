ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В РФ пообещали не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив

Новина українською → Москва, Вторник 20 апреля 2021 13:48
В РФ пообещали не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Игорь Литвиненко

Заместитель главы министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков пообещал, что движение торговых судов через Керченский пролив не будет ограничено. Ранее в РФ заявили, что закрывают часть акватории Черного моря для кораблей.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Рябкова, Россия действуют в соответствии с международными договоренностями.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям", - заявил Рябков.

Напомним, Россия с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября ограничивает право на передвижение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Впоследствии в США выразили обеспокоенность по поводу действий РФ.

Также РБК-Украина писало, что с 20 по 24 апреля РФ ограничила полеты над Крымом и Черным морем. Этот региона назвали опасным для самолетов.

Отметим, сейчас Россия проводит масштабные военные учения вблизи украинских границ. В ЕС заявили, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация МИД РФ Черное море Керченский мост
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"