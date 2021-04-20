В РФ пообещали не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив
Заместитель главы министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков пообещал, что движение торговых судов через Керченский пролив не будет ограничено. Ранее в РФ заявили, что закрывают часть акватории Черного моря для кораблей.
Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам Рябкова, Россия действуют в соответствии с международными договоренностями.
"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям", - заявил Рябков.
Напомним, Россия с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября ограничивает право на передвижение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.
Впоследствии в США выразили обеспокоенность по поводу действий РФ.
Также РБК-Украина писало, что с 20 по 24 апреля РФ ограничила полеты над Крымом и Черным морем. Этот региона назвали опасным для самолетов.
Отметим, сейчас Россия проводит масштабные военные учения вблизи украинских границ. В ЕС заявили, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.