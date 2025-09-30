У США заявили про "оптимізм" по мирному плану щодо Гази

Спеціальний посланник США Стів Віткофф з оптимізмом оцінює шанси на успіх мирного плану Вашингтона щодо завершення війни в секторі Гази.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв’ю Fox News.
За словами Віткоффа, американська ініціатива має широку міжнародну підтримку.
"Ми маємо таку широку підтримку з боку всіх арабських країн Перської затоки, ми маємо широку підтримку з боку європейців", - зазначив він, наголосивши, що багато країн вже погодилися з планом.
Водночас він визнав, що залишаються деякі деталі для узгодження. На його думку, сторони, які не готові до компромісу, можуть очікувати тиску з боку президента США Дональда Трампа.
"Він тиснутиме на всіх і вважає, що ми зможемо довести угоду до фінішу", - сказав спецпредставник.
США підготували новий мирний план, спрямований на завершення війни Ізраїлю з бойовиками ХАМАС. Документ складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру", яку мають очолити президент США та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Згідно з планом, Сектор Гази має бути перетворений на "дерадикалізовану зону, що не становитиме загрози для сусідніх країн".
Крім того, протягом 72 годин після підписання угоди ХАМАС повинен повернути всіх живих заручників та тіла загиблих.
У відповідь Ізраїль має звільнити 250 бойовиків, які відбувають довічні терміни, та ще 1700 затриманих мешканців Гази.
Про новий план стало відомо ще минулого тижня. Президент США Дональд Трамп спершу презентував його лідерам арабських країн.
Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що очікує "прориву" в питанні встановлення миру в Газі.