США заявили о готовности продолжить вводить санкции против режима Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Заявление опубликовано по итогам переговоров со Светланой Тихановской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Салливан выразил поддержку народу Беларуси и уважение к смелости и решимости оппозиции, в том числе к Тихановской, в борьбе за демократию и права человека.

США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций

Салливан также подтвердил требование США, чтобы власти Беларуси позволили провести международное расследование принудительной посадки самолета Ryanair, освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией.