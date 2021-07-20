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Тихановская призвала США ввести дополнительные санкции против Беларуси

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Вторник 20 июля 2021 18:10
Тихановская призвала США ввести дополнительные санкции против Беларуси Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тихановская заявила, что на встрече с представителями Госдепартамента США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, она представила список предприятий, против которых оппозиция хотела бы ввести санкции, в дополнение к существующим санкциям США против политических союзников Александра Лукашенко и правительственных органов.

Она попросила ввести санкции, в частности, против государственного производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

"Такие меры выйдут за рамки существующих санкций ЕС и США и станут настоящим ударом по Лукашенко, чтобы заставить его изменить свое поведение и освободить политических заключенных", - заявила она.

Напомним, Светлана Тихановская на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном призвала усилить давление на Беларусь.

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Соединенные Штаты Америки Беларусь Светлана Тихановская
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