Тихановская призвала США ввести дополнительные санкции против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тихановская заявила, что на встрече с представителями Госдепартамента США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, она представила список предприятий, против которых оппозиция хотела бы ввести санкции, в дополнение к существующим санкциям США против политических союзников Александра Лукашенко и правительственных органов.

Она попросила ввести санкции, в частности, против государственного производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

"Такие меры выйдут за рамки существующих санкций ЕС и США и станут настоящим ударом по Лукашенко, чтобы заставить его изменить свое поведение и освободить политических заключенных", - заявила она.