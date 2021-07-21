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США заявили про готовність продовжити вводити санкції проти режиму Лукашенка

Автор: Артур Родивилов

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон продовжить вводити обмеження проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Заяву опубліковано за підсумками переговорів зі Світланою Тіхановською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Салліван висловив підтримку народу Білорусі і повагу до сміливості і рішучості опозиції, в тому числі до Тіхановської, в боротьбі за демократію і права людини.

США разом з партнерами і союзниками продовжать залучати режим Лукашенка до відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою введення санкцій

Салліван також підтвердив вимогу США, щоб влада Білорусі дозволила провести міжнародне розслідування примусової посадки літака Ryanair, звільнили політичних в'язнів і вступили в діалог з опозицією.

Нагадаємо, раніше США заявили, що планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. Америка засуджує порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка

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Олександр ЛукашенкоБілорусь