США заявили про готовність продовжити вводити санкції проти режиму Лукашенка

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон продовжить вводити обмеження проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Заяву опубліковано за підсумками переговорів зі Світланою Тіхановською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Салліван висловив підтримку народу Білорусі і повагу до сміливості і рішучості опозиції, в тому числі до Тіхановської, в боротьбі за демократію і права людини.

США разом з партнерами і союзниками продовжать залучати режим Лукашенка до відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою введення санкцій

Салліван також підтвердив вимогу США, щоб влада Білорусі дозволила провести міжнародне розслідування примусової посадки літака Ryanair, звільнили політичних в'язнів і вступили в діалог з опозицією.