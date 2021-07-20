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Америка продолжит экономическое давление на Минск, - посол США в Беларуси

Новина українською →
США , Вторник 20 июля 2021 19:54
Америка продолжит экономическое давление на Минск, - посол США в Беларуси Фото: Америка продовжіть економічний Тиск на Мінськ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США планирует и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенных властей Беларуси. Америка осуждает нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеоконференцию вашингтонского Атлантического совета.

По словам посла США в Беларусь Джулии Фишер, Америка, ЕС, Великобритания и Канада и в дальнейшем продолжат экономическое давление на самопровозглашенную власть Беларуси для привлечения представителей режима Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека на территории страны.

"Более того, признавая ежедневную борьбу на земле, мы расширим нашу помощь белорусскому народу. Это включает экстренную поддержку лидеров гражданского общества, поддержку независимых СМИ", - добавила Фишер.

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