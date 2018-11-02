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США заявили о готовности применить санкции против SWIFT

Новости » Политика    02.11.2018 - 18:01
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

SWIFT может пострадать от санкций США в случае предоставления услуг иранским финансовым учреждениям, находящимся в "черным списке" Вашингтона

США готовы применить санкции против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Мнучин отметил, что SWIFT может пострадать от санкций США в случае предоставления услуг иранским финансовым учреждениям, находящимся в "черным списке" Вашингтона.

"SWIFT ничем не отличается от любой другой организации. Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые учреждения, которые мы определим, как только это будет технологически осуществимо, чтобы избежать воздействия санкций", - сказал Мнучин.

Отметим, ранее США проводили переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. Вашингтон настаивал, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против государства, который запланирован на 5 ноября.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиSWIFTСанкции
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