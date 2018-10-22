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Минфин США рассказал об отключении Ирана от банковской системы SWIFT

Новости » Политика    22.10.2018 - 13:07
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com imfphoto)
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com imfphoto)

Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения

Соединенные Штаты Америки (США) провели переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

"У США нет большинства в совете директоров SWIFT, однако Белый дом может вводить санкции в отношении системы до тех пор, пока она не отключит Иран", - отметил он.

Мнучин подчеркнул, что его ведомство определит банки, которые смогут осуществлять операции с Тегераном для поставки гуманитарной помощи.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.

Иранский президент Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты Америки в стремлении "изменить режим" в Иране.

По словам Роухани, сегодняшнее правительство Соединенных Штатов является самым враждебно настроенным в отношении Ирана за последние десятилетия.

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