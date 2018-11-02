США заявили про готовність застосувати санкції проти SWIFT

Колаж РБК-Україна

SWIFT може постраждати від санкцій США у разі надання послуг іранським фінансовим установам, що перебувають у "чорному списку" Вашингтона

США готові застосувати санкції проти банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT за зв'язки з Іраном. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Мнучин зазначив, що SWIFT може постраждати від санкцій США у разі надання послуг іранських фінансових установ, що перебувають у "чорному списку" Вашингтона.

"SWIFT нічим не відрізняється від будь-якої іншої організації. Ми рекомендували SWIFT відключити будь-які іранські фінансові установи, які ми визначимо, як тільки це буде технологічно можливо, щоб уникнути впливу санкцій", - сказав Мнучин.

Зазначимо, раніше США проводили переговори з міжбанківською системою передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Вашингтон наполягав, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як в 2012 році, до підписання ядерної угоди.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися надати восьми країн, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, дозвіл на покупку іранської нафти після введення другого раунду санкцій проти держави, який запланований на 5 листопада.