США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей после очередного запуска ракеты

США по-прежнему готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон обсудит с Токио и Сеулом реакцию на очередной пуск ракеты Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби .

"Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном", - сказал представитель Пентагона в эфире телеканала Fox News.

Кирби подчеркнул, что США готовы сесть за стол переговоров с КНДР без каких-либо предварительных условий. При этом он добавил, что Вашингтон обсуждает с Японией и Южной Кореей варианты ответа на ракетные пуски Пхеньяна.