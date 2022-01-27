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Северная Корея произвела запуск снарядов в направлении Японского моря

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КНДР, Четверг 27 января 2022 02:57
Северная Корея произвела запуск снарядов в направлении Японского моря Фото: КНДР подтвердила испытание тактических управляемых ракет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР произвела запуск снарядов в сторону Японского моря. Это шестые испытания с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, запущенные КНДР два снаряда, предположительно, являются ракетами малой дальности.

Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

По данным источника в правительстве Японии, в настоящее время профильные министерства и ведомства занимаются сбором и анализом информации, связанной с этим запуском КНДР. Подчеркивается, что информации о каком-либо ущербе из-за него на данный момент не поступало.

Ранее Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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