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США заявили про готовність до переговорів з Північною Кореєю після чергового запуску ракети

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Вашингтон, Неділя 30 січня 2022 20:49
США заявили про готовність до переговорів з Північною Кореєю після чергового запуску ракети Фото: Джон Кірбі, прес-секретар Міноборони США (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США як і раніше готові до переговорів з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова. Вашингтон обговорить з Токіо і Сеулом реакцію на черговий пуск ракети Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Міністерства оборони США Джона Кірбі.

"Ми як і раніше прихильні до денуклеаризації Корейського півострова, а також переговорів з Пхеньяном", - сказав представник Пентагону в ефірі телеканалу Fox News.

Кірбі підкреслив, що США готові сісти за стіл переговорів з КНДР без будь-яких попередніх умов. При цьому він додав, що Вашингтон обговорює з Японією і Південною Кореєю варіанти відповіді на ракетні пуски Пхеньяна.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо про черговий ракетний пуск КНДР.

Зазначимо, попередній ракетний запуск стався 27 січня. Снаряд впав за межами виняткової економічної зони країни в Японському морі.

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