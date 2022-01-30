Северная Корея произвела новый ракетный запуск в сторону Японского моря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Объединенный комитет начальников штабов сделал это заявление в текстовом сообщении, отправленном журналистам в 7:57 по местному времени (23:57 по Киеву). Военные власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

Это седьмой, сообщили южнокорейские военные.

Напомним, Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Предыдущий запуск произошел 27 января. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.