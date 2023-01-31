В США заявили о готовности применить ядерное оружие в случае агрессии КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы отреагировать на агрессию КНДР различным вооружением, в том числе ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны США находится с визитом в Сеуле, где Вашингтон пытается заверить своего ключевого азиатского союзника в ядерных обязателсьтвах на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи.

"Соединенные Штаты твердо придерживаются своих расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя весь спектр оборонных возможностей, в том числе обчные, ядерные и противоракетные средства обороны", - завил Ллойд на брифинге после встречи с главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

В прошлом году Северная Корея, обладающая ядерным оружием, в рамках учений запустила беспрецедентное количество ракет, включая межконтинентальные снаряды, способные достичь материковой части США.

Официальные лица США и Южной Кореи также предупредили, что Пхеньян может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного устройства.

На фоне таких действий от некоторых политиков Южной Корее прозвучали призывы вернуть тактическое ядерное оружие США или южнокорейскую ядерную программу. Однако официальные лица Сеула отвергли такую ​​возможность.