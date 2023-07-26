США завжди матимуть достатньо озброєння для свого війська та України, - Пентагон

У США вистачить озброєння як для забезпечення своєї армії, так і для надання військової допомоги Україні, яка бореться проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю речника Міноборони США Сабріну Сінгх на брифінгу .

Вона зазначила що кожен пакет допомоги для України формується колегіально.

"Ми проводимо зустрічі, де наші служби можуть висловити свою думку щодо того, що вони мають, а потім, звичайно, секретар і голова ведуть розмови з президентом, з Білим домом про те, що нам потрібно надати Україні", - сказала вона.

Сінгх наголосила, що США будуть завжди підтримувати рівень їхньої оборони та водночас матиме можливість підтримувати Україну.

"І, знаєте, одна з речей, яку продовжує повторювати президент і продовжує повторювати держсекретар - це те, що ми з Україною на довгострокову перспективу. І тому ми продовжуватимемо оцінювати, що ми можемо надати їм, не опускаючись нижче нашого власного рівня готовності", - додала вона.

Допомога Україні від США

Зазначимо, що США - найбільший союзник України у боротьбі проти Росії. Держава надає нам військову, фінансову та гуманітарну допомогу. При цьому деякі американці критикують свою владу через таку сильну підтримку в Україні через нібито виснаження власних запасів.

Тільки вчора США виділили черговий пакет військової підтримки Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS, снаряди, міні-дрони Black Hornet тощо.

Зазначимо, що раніше американські сенатори просили президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.

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