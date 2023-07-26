США всегда будут иметь достаточно вооружения для своего войска и Украины, - Пентагон

В США хватит вооружения как для обеспечения своей армии, так и для оказания военной помощи Украине, которая борется против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Минобороны США Сабрину Сингх на брифинге .

Она отметила, что каждый пакет помощи для Украины формируется коллегиально.

"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а потом, конечно, секретарь и глава ведут разговоры с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", - сказала она.

Сингх подчеркнула, что США будут всегда поддерживать уровень их обороны и в то же время будут иметь возможность поддерживать Украину.

"И, знаете, одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь - это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу. И поэтому мы будем продолжать оценивать, что мы можем предоставить им, не опускаясь ниже нашего собственного уровня готовности", - добавила она.

Помощь Украине от США

Отметим, что США - крупнейший союзник Украины в борьбе против России. Государство оказывает нам военную, финансовую и гуманитарную помощь. При этом некоторые американцы критикуют свою власть из-за такой сильной поддержки в Украине из-за якобы истощения собственных запасов.

Только вчера США выделили очередной пакет военной поддержки Украине на 400 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, снаряды, мини-дроны Black Hornet и т.д.

Напомним, ранее американские сенаторы просили президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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