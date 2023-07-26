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США всегда будут иметь достаточно вооружения для своего войска и Украины, - Пентагон

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 14:02
США всегда будут иметь достаточно вооружения для своего войска и Украины, - Пентагон Фото: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В США хватит вооружения как для обеспечения своей армии, так и для оказания военной помощи Украине, которая борется против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Минобороны США Сабрину Сингх на брифинге.

Она отметила, что каждый пакет помощи для Украины формируется коллегиально.

"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а потом, конечно, секретарь и глава ведут разговоры с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", - сказала она.

Сингх подчеркнула, что США будут всегда поддерживать уровень их обороны и в то же время будут иметь возможность поддерживать Украину.

"И, знаете, одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь - это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу. И поэтому мы будем продолжать оценивать, что мы можем предоставить им, не опускаясь ниже нашего собственного уровня готовности", - добавила она.

Помощь Украине от США

Отметим, что США - крупнейший союзник Украины в борьбе против России. Государство оказывает нам военную, финансовую и гуманитарную помощь. При этом некоторые американцы критикуют свою власть из-за такой сильной поддержки в Украине из-за якобы истощения собственных запасов.

Только вчера США выделили очередной пакет военной поддержки Украине на 400 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, снаряды, мини-дроны Black Hornet и т.д.

Напомним, ранее американские сенаторы просили президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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