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Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні

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Вашингтон, Вівторок 25 липня 2023 20:13
Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Іван Носальський

Сполучені Штати Америки (США) виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійде різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

До нового пакету військової допомоги для України увійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

Що відомо про міні-дрони Black Hornet

Міні-дрони Black Hornet вже застосовуються Збройними силами України, і нещодавно Норвегія оголошувала про постачання додаткової партії на 1000 одиниць.

Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Фото: міні-дрон Black Hornet (wikimedia.org)

Це розвідувальні безпілотники вагою 32 грами. Їх важко знайти, тому вони особливо добре підходять для використання у міських районах. Вони прості в експлуатації та можуть допомогти у виявленні цілей противника.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із зернової угоди та влаштувала ракетний терор.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.

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