ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сенатори США закликали підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту

Новость на русском →
США, Вівторок 25 липня 2023 03:23
Сенатори США закликали підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту Фото: сенатори закликали продовжувати військову допомогу, яку США надають Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сенатори Марк Келлі та Теммі Дакворд, які консультували адміністрацію президента США Джо Байдена щодо військової допомоги Україні, закликали продовжувати військову підтримку і переоцінювати мінливі реалії на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американські політики Келлі та Дакворд, які є колишніми військовими, зауважили, що про важливість надання Сполученими Штатами військової підтримки Україні було зрозуміло від самого початку війни.

Сенатори заявили, що поразка Путіна у війні є надзвичайно важливою, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим. Це світ, в якому ми зможемо ще більше зміцнити НАТО і створити оплот проти таких тиранів, як Путін".

"Ми повинні залишатися відданими справі забезпечення України ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами, які на цьому етапі конфлікту можуть стати вирішальним фактором в ухваленні командиром рішення про атаку. І ми повинні робити це, аналізуючи, де нові можливості, як-то сучасні винищувачі, можуть дати Україні перевагу", – зазначили Келлі та Дакворд.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну є одними з головних наших союзників. Американський уряд регулярно надає військову допомогу нашій країні, зокрема танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot і "Хаймарси" та багато іншого.

У Державному департаменті США заявили, що найближчим часом оголосять про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сенат США Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року