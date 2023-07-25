Сенатори США закликали підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту
Сенатори Марк Келлі та Теммі Дакворд, які консультували адміністрацію президента США Джо Байдена щодо військової допомоги Україні, закликали продовжувати військову підтримку і переоцінювати мінливі реалії на лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Американські політики Келлі та Дакворд, які є колишніми військовими, зауважили, що про важливість надання Сполученими Штатами військової підтримки Україні було зрозуміло від самого початку війни.
Сенатори заявили, що поразка Путіна у війні є надзвичайно важливою, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим. Це світ, в якому ми зможемо ще більше зміцнити НАТО і створити оплот проти таких тиранів, як Путін".
"Ми повинні залишатися відданими справі забезпечення України ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами, які на цьому етапі конфлікту можуть стати вирішальним фактором в ухваленні командиром рішення про атаку. І ми повинні робити це, аналізуючи, де нові можливості, як-то сучасні винищувачі, можуть дати Україні перевагу", – зазначили Келлі та Дакворд.
Допомога Україні від США
Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну є одними з головних наших союзників. Американський уряд регулярно надає військову допомогу нашій країні, зокрема танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot і "Хаймарси" та багато іншого.
У Державному департаменті США заявили, що найближчим часом оголосять про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.
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