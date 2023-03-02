США завтра оголосять про черговий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Попередньо відомо, що до пакету увійдуть РСЗВ HIMARS та артилерія. За його словами, така допомога українським військовим має стратегічне значення.

Однак більш детальної інформації про те, що саме буде міститись у новому пакеті допомоги, Кірбі не надав.