США завтра объявят об очередном пакете помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Предварительно известно, что в пакет войдут РСЗО HIMARS и артиллерия. По его словам, такая помощь украинским военным имеет стратегическое значение.

Однако более подробной информации о том, что именно будет содержаться в новом пакете помощи, Кирби не предоставил.