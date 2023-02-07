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США передали Україні газотурбінну мобільну електростанцію (відео)

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 22:38
США передали Україні газотурбінну мобільну електростанцію (відео) Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.

"Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури тощо. Мобільна електростанція, вироблена у США компанією General Electric", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації в Україні.

"Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики", - додав Галущенко.

Заступниця Адміністратора USAID Ізобель Коулман пояснила, що уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. Ця мобільна газотурбінна електростанція сприятиме постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у грудні США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму 13 млн доларів.

Україна розраховує на допомогу США у закупівлі енергообладнання, що сприятиме балансуванню енергосистеми в умовах постійних атак російських окупантів.

Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно.

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