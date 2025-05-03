У США завершили план нових санкцій проти Росії: рішення за Трампом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох чиновників і знайомого з цим питанням джерела, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, зокрема банківські та енергетичні заходи. Метою є посилення тиску на Москву та її примус підтримати зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні.

Цілями є державний російський енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, сказав представник адміністрації на умовах анонімності.

Водночас, незрозуміло чи буде цей пакет затверджений Трампом, чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування президентом Росії Володимиром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів.

Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії. Це має бути підписано Трампом", - повідомило знайоме з цим питанням джерело.

"Це повністю його рішення", - зазначив другий американський чиновник.

"З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Ми не коментуємо деталі поточних переговорів", - сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Г'юітт.

Схвалення Трампом нових санкцій, яке буде слідувати за підписанням у середу американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо Кремля.

Путін в ізоляції

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Сполучені Штати та їхні союзники запровадили численні пакети санкцій проти Москви. Попри значний економічний тиск, російська влада продовжує знаходити способи обходу обмежень та фінансування воєнних дій.

Як зазначив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вживає додаткових заходів для посилення тиску на Кремль.

"Трамп зробив усе можливе, щоб надати Путіну шанс погодитися на припинення вогню та завершення війни, однак російський президент продовжує відкидати ці ініціативи", - сказав він.

За словами Волкера, наразі США та Україна виступають єдиним фронтом із закликом до негайного та всеосяжного припинення бойових дій, тоді як Путін опинився в ізоляції.

Після вступу на посаду в січні 2025 року, президент Трамп зробив низку кроків, які сприймаються як спроби схилити Росію до мирного врегулювання. Зокрема, було розформовано спеціальну групу Міністерства юстиції, яка займалася забезпеченням виконання санкцій та переслідуванням російських олігархів. Водночас, Трамп виголошував заяви, в яких бездоказово покладалася відповідальність за початок війни на президента України Володимира Зеленського.

Паралельно спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф просуває мирний план, що передбачає передачу Росії чотирьох українських регіонів. Віткофф уже чотири рази зустрічався з Путіним, остання зустріч відбулася минулого тижня.

Однак вже через три дні після переговорів, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову озвучив ультимативні вимоги Москви, а російські війська продовжили ракетні та безпілотні удари по українських містах, що призвело до нових жертв серед цивільного населення.