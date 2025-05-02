США обговорюють "важкі рішення", оскільки Путін заважає миру, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, підписання угоди про надра між Україною і США навряд чи пом'якшить опір Путіна тим ідеям, які США запропонували для завершення війни.

Джерела Politico розповіли, що в Білому домі поки що немає згоди в тому питанні, яких подальших кроків США мають вживати для миру між Україною та Росією.

Зокрема, американська влада обговорює важкі рішення, включаючи прямий тиск на Кремль, чого президент США Дональд Трамп уникав.

"Більше санкцій буде наступним витком тиску, якщо президент захоче піти цим шляхом", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Але залишається незрозумілим, чи буде нових санкцій достатньо для того, щоб вплинути на Путіна.