США завдають ударів по Венесуелі: що відомо станом на зараз

Вибухи та дим над Каракасом

У столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці повідомляли про серію вибухів, проліт літаків на низькій висоті та стовпи диму над містом. За наявною інформацією, південна частина Каракаса, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання.

За повідомленнями місцевих жителів і ЗМІ, у місті було чути щонайменше сім вибухів. Агентство Associated Press зазначає, що близько 02:00 за місцевим часом над Каракасом фіксували низьколетючі літаки.

Перші наслідки

За даними місцевих ЗМІ, США завдали удару по будівлі парламенту Венесуели, будинку міністра оборони країни Владіміра Падріно Лопеса. Також удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди;

У столиці Венесуели атак могли зазнати щонайменше десять об’єктів.

Також місцеві пишуть про удар по військово-морській базі Ла-Гуайра в штаті Варгас, де розташована морська академія. Зафіксовано удари порту Каракаса та острову Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна кількість військової інфраструктури.

Попередні заяви Трампа щодо Венесуели

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність застосувати силові сценарії проти Венесуели, включно з можливістю наземної операції з метою усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.

Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також удари по суднах, які, за твердженням американської сторони, можуть бути причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Реакція США та повідомлення ЗМІ

За даними CBS News, Сполучені Штати поінформовані про повідомлення щодо вибухів і польотів літаків над Каракасом. Водночас Білий дім не надав офіційних коментарів у відповідь на запити журналістів, а уряд Венесуели спочатку також утримався від негайної реакції. У Пентагоні заявили, що наразі не мають коментарів щодо ситуації.

Журналісти CBS News також повідомили, що Трамп нібито віддав наказ про удари по об’єктах у Венесуелі, включно з військовими, однак офіційного підтвердження цієї інформації з боку США на той момент не було.

Згодом Fox News із посиланням на американських посадовців повідомив, що військові США завдають ударів по Венесуелі. Офіційних заяв з цього приводу влада США також поки не оприлюднила.

Водночас, Штати закликали своїх громадян не відвідувати Венесуелу.

Обмеження польотів над Венесуелою

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) опублікувало Повідомлення для повітряних місій (NOTAM), яким заборонило всім американським літакам виконувати польоти на будь-якій висоті в межах повітряного простору Венесуели.

Повідомлення було оприлюднене о 01:00 за східним часом у суботу.

Реакція Венесуели та надзвичайний стан

Венесуела офіційно заявила про військову агресію з боку США та запровадила надзвичайний стан. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Іван Гіль Пінто.

За його словами, під ударами опинилися цивільні та військові об’єкти у Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. Президент Ніколас Мадуро оголосив "зовнішній надзвичайний стан", наказав розгорнути Командування з комплексної оборони та реалізувати план національної оборони.

Глава МЗС Венесуели також заявив, що країна має намір звернутися до Ради Безпеки ООН, Генерального секретаря ООН та регіональних організацій, а також залишає за собою право на самооборону.