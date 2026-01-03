США наносят удары по Венесуэле: что известно по состоянию на сейчас

Главное:

в Каракасе было слышно несколько взрывов, часть города без света;

под ударом были военные объекты, парламент и министр обороны страны;

Трамп заявил о задержании Мадуро и его жены.

Взрывы и дым над Каракасом

В столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители сообщали о серии взрывов, пролет самолетов на низкой высоте и столбы дыма над городом. По имеющейся информации, южная часть Каракаса, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.

По сообщениям местных жителей и СМИ, в городе было слышно по меньшей мере семь взрывов. Агентство Associated Press отмечает, что около 02:00 по местному времени над Каракасом фиксировали низколетящие самолеты.

Первые последствия

По данным местных СМИ, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, дому министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды;

В столице Венесуэлы атакам могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.

Также местные пишут об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Зафиксированы удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.

Предыдущие заявления Трампа по Венесуэле

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности применить силовые сценарии против Венесуэлы, включая возможность наземной операции с целью устранения президента Николаса Мадуро от власти.

Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

Реакция США и сообщения СМИ

По данным CBS News, Соединенные Штаты проинформированы о сообщениях о взрывах и полетах самолетов над Каракасом. В то же время Белый дом не предоставил официальных комментариев в ответ на запросы журналистов, а правительство Венесуэлы сначала также воздержалось от немедленной реакции. В Пентагоне заявили, что пока не имеют комментариев по ситуации.

Журналисты CBS News также сообщили, что Трамп якобы отдал приказ об ударах по объектам в Венесуэле, включая военные, однако официального подтверждения этой информации со стороны США на тот момент не было.

Впоследствии Fox News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что военные США наносят удары по Венесуэле. Официальных заявлений по этому поводу власти США также пока не обнародовали.

В то же время, Штаты призвали своих граждан не посещать Венесуэлу.

Как пишет Wall Street Journal, Белый дом опубликует официальное заявление по Венесуэле после того, как авиация США покинет ее воздушное пространство. Это может свидетельствовать о том, что речь идет не о полноценной наземной операции, а об ограниченном авиаударе по Венесуэле.

Ограничения полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало Уведомление для воздушных миссий (NOTAM), которым запретило всем американским самолетам выполнять полеты на любой высоте в пределах воздушного пространства Венесуэлы.

Сообщение было обнародовано в 01:00 по восточному времени в субботу.

Реакция Венесуэлы и чрезвычайное положение

Венесуэла официально заявила о военной агрессии со стороны США и ввела чрезвычайное положение. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Иван Гиль Пинто.

По его словам, под ударами оказались гражданские и военные объекты в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Президент Николас Мадуро объявил "внешнее чрезвычайное положение", приказал развернуть Командование по комплексной обороне и реализовать план национальной обороны.

В то же время, как пишут СМИ, где сейчас находится Мадуро - не известно.

Глава МИД Венесуэлы также заявил, что страна намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, к Генеральному секретарю ООН и региональным организациям, а также оставляет за собой право на самооборону.

США вывезли Мадуро и его жену

Дональд Трамп заявил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. В частности, Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

"Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11 утра в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", - отмечается в сообщении.