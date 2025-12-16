США завдали ударів по трьох суднах у Тихому океані

Збройні сили США атакували три судна, які, за даними американських військових, перевозили наркотики у східній частині Тихого океану. Внаслідок ударів загинули вісім людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне командування ЗС США.
Як повідомило командуванн, операції були проведені в міжнародних водах за розпорядженням міністра оборони Піта Геґсета. На першому судні перебували троє осіб, на другому - двоє, на третьому - ще троє.
У Вашингтоні зазначають, що дії відбуваються в межах посиленої боротьби з наркокартелями. Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ширше залучення збройних сил до операцій проти наркоторгівлі.
На цьому тлі наприкінці серпня США направили до узбережжя Венесуели військово-морське угруповання, зокрема підводний човен і бойові кораблі. Міністр оборони США також заявляв про готовність американських військових до різних сценаріїв дій у регіоні, включно з операціями у Венесуелі.
Увечері 10 грудня 2025 року низка ЗМІ повідомила, що американські військові перехопили та взяли під контроль санкційний нафтовий танкер поблизу узбережжя Венесуели.
Згодом того ж дня президент США Дональд Трамп публічно підтвердив захоплення венесуельського судна та заявив про підготовку нових кроків щодо Каракаса найближчим часом.
Водночас Трамп пішов ще далі, пригрозивши Колумбії можливістю військової операції. Він натякнув на розширення силових дій за межі Венесуели та попередив про потенційні наслідки для країни.
Такі заяви викликали різку реакцію в Конгресі США: сенатори та конгресмени висловили серйозне занепокоєння та обурення, оскільки про плани Білого дому їх заздалегідь не поінформували.