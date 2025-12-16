США нанесли удары по трем судам в Тихом океане

Как сообщило командование, операции были проведены в международных водах по распоряжению министра обороны Пита Хегсета. На первом судне находились три человека, на втором - двое, на третьем - еще трое.

В Вашингтоне отмечают, что действия происходят в рамках усиленной борьбы с наркокартелями. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет более широкое привлечение вооруженных сил к операциям против наркоторговли.

На этом фоне в конце августа США направили к побережью Венесуэлы военно-морскую группировку, в том числе подводную лодку и боевые корабли. Министр обороны США также заявлял о готовности американских военных к различным сценариям действий в регионе, включая операции в Венесуэле.

Вечером 10 декабря 2025 года ряд СМИ сообщили, что американские военные перехватили и взяли под контроль санкционный нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэлы.