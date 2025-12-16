RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США нанесли удары по трем судам в Тихом океане

Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы США атаковали три судна, которые, по данным американских военных, перевозили наркотики в восточной части Тихого океана. В результате ударов погибли восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное командование ВС США.

Как сообщило командование, операции были проведены в международных водах по распоряжению министра обороны Пита Хегсета. На первом судне находились три человека, на втором - двое, на третьем - еще трое.

В Вашингтоне отмечают, что действия происходят в рамках усиленной борьбы с наркокартелями. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет более широкое привлечение вооруженных сил к операциям против наркоторговли.

На этом фоне в конце августа США направили к побережью Венесуэлы военно-морскую группировку, в том числе подводную лодку и боевые корабли. Министр обороны США также заявлял о готовности американских военных к различным сценариям действий в регионе, включая операции в Венесуэле.

Вечером 10 декабря 2025 года ряд СМИ сообщили, что американские военные перехватили и взяли под контроль санкционный нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэлы.

 

Впоследствии в тот же день президент США Дональд Трамп публично подтвердил захват венесуэльского судна и заявил о подготовке новых шагов в отношении Каракаса в ближайшее время.

В то же время Трамп пошел еще дальше, пригрозив Колумбии возможностью военной операции. Он намекнул на расширение силовых действий за пределы Венесуэлы и предупредил о потенциальных последствиях для страны.

Такие заявления вызвали резкую реакцию в Конгрессе США: сенаторы и конгрессмены выразили серьезное беспокойство и возмущение, поскольку о планах Белого дома их заранее не проинформировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэла