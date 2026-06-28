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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США завдали ударів по іранських об'єктах у районі Ормузької протоки

00:50 28.06.2026 Нд
2 хв
Військові США підтвердили проведення "операції відплати"
aimg Катерина Коваль
Фото: військові армії США (Getty Images)

Військові США завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Операція стала відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася вранці 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Друга хвиля ударів та причини ескалації

За даними американського відомства, після перших попереджувальних ударів США, які стали відповіддю на обстріл судна M/V Ever Lovely, Тегерану було надано можливість повернутися до виконання умов угоди про припинення вогню. Проте іранська сторона вирішила знехтувати цим шансом.

Сьогодні о 04:30 ранку за східним часом (ET) іранські сили запустили ударний дрон-камікадзе, який влучив у нафтовий танкер M/T Kiku під прапором Панами. На борту судна, що здійснювало транзит поблизу Ормузької протоки, перебувало понад два мільйони барелів сирої нафти.

У відповідь на безперервну агресію проти цивільного судноплавства бойова авіація США атакувала низку стратегічних об'єктів на території Ірану. Цього разу під ударом опинилися:

  • Інфраструктура військового спостереження та стеження.

  • Вузлові системи зв'язку та комунікацій.

  • Позиції та об'єкти протиповітряної оборони.

  • Сховища та бази зберігання безпілотних літальних апаратів.

  • Технічні засоби та можливості для встановлення морських мін.

Попри різке загострення військового протистояння, CENTCOM повідомляє, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку наразі триває, а американські сили перебувають у стані повної бойової готовності.

Нагадаємо, напруження в районі Ормузької протоки різко зросло після атаки на цивільне судно у четвер, 25 червня, яка сталася на маршруті, відкритому в межах рамкової угоди між Іраном і США. Наступного дня президент США Дональд Трамп підтвердив факт атаки та назвав дії Тегерана порушенням домовленостей про припинення вогню.

У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на американські об'єкти на Близькому Сході, назвавши це реакцією на дії Вашингтона. Згодом, попри нещодавнє перемир'я між США та Іраном, в Ормузькій протоці стався новий напад на судно.

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Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідОрмузька протока