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Після ударів США по Ірану в Ормузькій протоці стався новий напад на судно

15:20 27.06.2026 Сб
2 хв
Події в одному з найважливіших морських коридорів світу знову набирають обертів
aimg Марія Науменко
Після ударів США по Ірану в Ормузькій протоці стався новий напад на судно Фото: нафтовий танкер у морі (Getty Images)
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Новий напад на судно поставив під сумнів безпеку маршруту, який після перемир'я між США та Іраном вважали відносно спокійним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Британської служби морських торговельних операцій, невідомий снаряд влучив у верхню частину судна поблизу капітанського містка танкера під час проходження протокою.

Судно отримало пошкодження, однак екіпаж, за попередньою інформацією, не постраждав.

Після інциденту Об'єднаний морський інформаційний центр (JMIC) підвищив рівень загрози для суден у районі Ормузької протоки до "значного".

Напад стався лише через кілька днів після тимчасової мирної угоди між США та Іраном. Після її укладення західні військово-морські сили рекомендували суднам користуватися південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. Саме цей коридор вважався найбезпечнішим для проходження через протоку.

Іран раніше неодноразово попереджав судноплавні компанії про необхідність дотримання визначених ним транзитних маршрутів. За повідомленнями, на початку тижня окремі судна навіть змушені були змінювати курс після отримання відповідних радіоповідомлень.

Нова ескалація на Близькому Сході

Напруження в районі Ормузької протоки різко зросло після атаки на цивільне судно у четвер, 25 червня. За даними ЗМІ, напад стався на маршруті, відкритому в межах рамкової угоди між Іраном і США.

Уже наступного дня президент США Дональд Трамп підтвердив факт атаки та назвав дії Тегерана порушенням домовленостей про припинення вогню.

У ніч на 27 червня Центральне командування США повідомило про удари по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також берегових радіолокаційних станціях.

У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на американські об'єкти на Близькому Сході, назвавши це реакцією на дії Вашингтона.

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Іран Сполучені Штати Америки Ормузька протока Близький Схід НАФТА
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